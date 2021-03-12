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دول أوروبية تندد بهجوم الحوثيين على مدينة مأرب

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نددت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الخميس، في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية، بهجوم ميليشيات الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مدينة مأرب.

وجاء في البيان: ”نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نندد بالهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية، والتصعيد الكبير في الهجمات التي يشنها ويعلنها الحوثيون ضد “.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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