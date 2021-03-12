شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دول أوروبية تندد بهجوم الحوثيين على مدينة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نددت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، اليوم الخميس، في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية، بهجوم ميليشيات الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مدينة مأرب.



وجاء في البيان: ”نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، نندد بالهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية، والتصعيد الكبير في الهجمات التي يشنها ويعلنها الحوثيون ضد السعودية“.