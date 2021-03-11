شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية الأمريكي : تصعيد الحوثيين بمأرب يفاقم الأزمة الإنسانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انضمام واشنطن إلى أوروبا في إدانة محاولات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهداف السعودية.



وقال مساء اليوم الخميس، إن عدوان المليشيات الحوثية الإرهابية على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية.

وتواصل المليشيات المدعومة من إيران هجماتها الصاروخية على المحافظة في ظل تصدي قبائلها للعدوان الحوثي الوحشي على المدنيين.