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وزير الخارجية الأمريكي : تصعيد الحوثيين بمأرب يفاقم الأزمة الإنسانية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انضمام واشنطن إلى أوروبا في إدانة محاولات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في استهداف .

 

وقال مساء اليوم الخميس، إن عدوان المليشيات الحوثية الإرهابية على مأرب يفاقم الأزمة الإنسانية.

 

وتواصل المليشيات المدعومة من إيران هجماتها الصاروخية على المحافظة في ظل تصدي قبائلها للعدوان الحوثي الوحشي على المدنيين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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