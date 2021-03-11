نائب الرئيس يطلع على الأوضاع الخدمية والتنموية بمحافظة شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، للإطلاع على الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة.



واستمع نائب رئيس الجمهورية، خلال الاتصال، إلى موجز عن الأوضاع الأمنية وسير العملية التنموية والخدمية وأداء المؤسسات والمكاتب التنفيذية بالمحافظة.. مشيداً بالنجاحات التي حققتها المحافظة في مختلف المجالات، والتي كانت نتاج جهود كبيرة لقيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية وتكاتف أبناء المحافظة.

وحث نائب رئيس الجمهورية، على بذل المزيد من الطاقات والجهود التي تساهم في عملية الدفع بعجلة التنمية والبناء، وتلبية تطلعات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية، ورفع مستوى الحس الأمني لترسيخ الأمن والاستقرار .

من جانبه عبر محافظ المحافظة، عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية، مؤكداً بأن السلطة المحلية لن تألوا جهداً في توفير الخدمات والتنمية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.