وزارة الداخلية تجدد التأكيد على عدم التعامل مع جوازات السفر الصادرة من مناطق سيطرة الميليشيات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

جددت وزارة الداخلية التأكيد على عدم التعامل مع الجوازات الصادرة من مناطق سيطرة المليشيات الحوثية من بعد 2016م بإعتبارها صادرة من جهات إنقلابية وغير رسمية وغير معترف بها دوليا.



وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه يمكن للمواطنين القاطنين في مناطق سيطرة الميليشيات الإنقلابية التوجه إلى مراكز صرف الجوازات بالمحافظات المحررة لإستخراج جوازات سفر رسمية ومعترف بها تمكنهم من السفر عبر مطاري عدن أو سيئون.. نافياً بهذا الصدد الأنباء التي تحدثت عن إصدار وزير الداخلية اللواء ركن إبراهيم حيدان أي توجيهات بمنع المواطنين من ابناء المحافظات الشمالية من السفر عبر مطاري عدن أو سيئون الدوليين.

وأكد أن توجيهات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان قضت بتسهيل معاملات صرف الجوازات للمواطنين القادمين من مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية في مراكز الصرف المعتمدة في المناطق المحررة بكل يسر وسهولة ودون أي عقبات أو معوقات.. داعياً وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في كل ما تنشره من أخبار واستقاء المعلومات من مصادرها والحرص على عدم إثارة المناطقية أو الشحن المناطقي في مثل هذه الظروف التي يمر بها الوطن.