أعلنت قوات الجيش تعلن تدمير طائرة بدون طيار حوثية مفخخة في صعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت قوات الجيش، الخميس، تدمير طائرة بدون طيار حوثية مفخخة في معقلها الأم صعدة، فيما كبدت الانقلابيين في مأرب خسائر بشرية فادحة.



وقال الجيش في بيان،، إن دفاعاته بدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية دمرت طائرة بدون طيار مفخخة لمليشيات الحوثي في مديرية كتافة شمالي شرق محافظة صعدة.

وبحسب البيان فقد تم اعتراض وتدمير الطائرة أثناء اقترابها من مواقع عسكرية للجيش اليمني في "كتاف"، كبرى مديريات صعدة، المعقل الرئيس لمليشيات الحوثي أقصى شمالي البلاد.

وفي جبهة مأرب شرقا، المحور الأعنف للمعارك، خاض الجيش اليمني بإسناد قبائل المحافظة مواجهات شرسة مع مليشيات الحوثي في الجبهات الجنوبية للمحافظة النفطية.

وذكر البيان أن الجيش وقبيلة "مراد" تصدوا لهجوم بري شنّته مليشيا الحوثي على مواقع عسكرية في جبهة جبل "مراد" جنوبي مأرب، فيما تدخلت المدفعية الثقيلة في دك مواقع متفرقة ومجاميع هجومية للانقلابيين.

أسفرت المعارك الطاحنة عن سقوط عشرات العناصر بصفوف مليشيات الحوثي المدعومة من إيران بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، وفقا للبيان.

في السياق، فجرت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج اليمني للتعامل مع الألغام بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام "مسام" كمية جديدة من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في المناطق المحررة بمديريات تعز والحديدة.

وبلغت الكمية نحو 2200 لغم تم نزعها وتجميعها من مناطق كانت ملوثة قرب "باب المندب"، وفقا لبيان للبرنامج الوطني لنزع الألغام.

وأشار البيان إلى أن أعمال النزع والتطهير والتدمير للألغام والعبوات من قبل البرنامج اليمني ومشروع مسام السعودي مستمرة في مختلف المناطق الملوثة بالألغام من قبل مليشيا الحوثي.

في الصدد، أطلق محافظ محافظة تعز، نبيل شمسان، إعلان للتعبئة العامة للحرب ضد مليشيات الحوثي حتى فك الحصار المفروض على المدينة و"استكمال معركة تحرير المحافظة بشكل كامل من الانقلابيين المدعومين إيرانيا".