وكيلا تعز يزوران جرحى الجيش الوطني ويشيدان بأدوارهم البطولية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم الخميس ، ومعه وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن اللواء الركن عبدالكريم الصبري، جرحى الجيش الوطني الذين يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات.



والتقى الدكتور المخلافي بالجرحى واطلع على اوضاعهم..مشيدا بما قدموه من تضحيات تكللت بالانتصارات والبطولات مجسدين بدمائهم الزكية وجراحاتهم معنى الوفاء للوطن والجمهورية.

ووجه الوكيل المخلافي، بإيلاء الجرحى كل الرعاية والاهتمام ومعالجة الحالات الطارئة دون تأخير وتوفير كل الاحتياجات وتكثيف المتابعة لاوضاعهم بما يضمن تلقيهم الرعاية الطبية المتكاملة..مؤكداً على اهمية رفع مستوى الخدمات الطبية والاضافات المستحدثة في مجالات الخدمات الطبية والكوادر البشرية والتجهيزات والمعدات والبني التحتية.