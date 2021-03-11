شكرا لبحثكم عن خبر اقرار أربعة محاور للورشة التمهيدية لمعرض ومؤتمر " فوديكس الأول للغذاء والدواء بعدن" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن: فرح الهويش تصوير: جهاد الحالمي التقى اليوم رئيس السكرتارية الفنية للأمن الغذائي الدكتور الخضر عطروش بالاستاذ عبدالقوي العديني رئيس مؤسسة المستثمر للمؤتمرات والمعارض وتم خلال الاجتماع مناقشة التحضيرات الجارية لتنظيم مؤتمر ومعرض " فوديكس اليمن الأول" للغذاء والدواء في يونيو المقبل بعدن. وتم في اللقاء اقرار برنامج خاص بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصناعة ، ووزارة الزراعة ووزارة الصحة، والهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والصناعية بعد لعقد الورشة التمهيدية الثانية لمناقشة المحاور النهائية للمؤتمر نهاية مارس الجاري. واستعرض الاجتماع ما توصلت اليه اللجنة المكلفة بصياغة محاور المؤتمر الذي سيقام على هامش معرض "فوديكس اليمن الأول". ويهدف المحور الأول الى تشخيص وقراءة الوضع الراهن بالنسبة للتصنيع الغذائي وفرص الإستثمار بقطاعيه السمكي والزراعي وتطوير آليات التسويق بالقطاعين إلى جانب الصناعات الغذائية وكذا المشاكل والحلول لوارد وصادر السلع والتطوير من جودة وسلامة الوعي الغذائي في اليمن. فيما سيعمل المحول الثاني على معرفة المواد الطبيعية المتاحة للتصنيع الدوائي و خزن وتسويق الأدوية وتطوير آليات التصنيع لجودة وسلامة الأدوية والوعي الغذائي من خلال قراءة الوضع الراهن لعملية التصنيع الدوائي في اليمن. ويناقش المحور الثالث التشريعات واللوائح المنظمة والتي تنص على تقديم الحوافز والتسهيلات المشجعة لعمليتي التصنيع الغذائي والدوائي ، والخدمات التي ستعمل على تحسين وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه والوقود ،وتشجيع الاستثمارات بقطاعيه الغذاء والدوائي.. وايضا التشريعات والقوانين التي تسهم بالحفاظ على حقوق الملكية الفكرية، والحرص على وجود رقابة لجودة وسلامة الغذاء والدواء ورقابة الأسعار كذلك ، والتوصل لحلول ومعالجات توقف تدهور سعر العملة الوطنية ، وصولا الى تكامل المهام الوطنية بين القطاعين الحكومي والخاص والبلوغ لمرحلة الاستقرار الآمني. وتضمن المحور الرابع رؤية 2022-2030 لبناء التصنيع الوطنية في مجال الغذاء و والدواء.

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