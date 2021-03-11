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عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بنيران الأبطال في جبهة مراد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

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سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بين قتيل وجريح، اليوم الخميس، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مراد، جنوب محافظة مأرب.

 

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجومًا شنّته المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية في جبهة مراد"..مؤكداً أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا، بينهم قيادات ميدانية.

 

وأضاف" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي في مواقع متفرقة بالجبهة والتي خلفت خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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