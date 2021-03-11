عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيا الحوثي بنيران الأبطال في جبهة مراد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، بين قتيل وجريح، اليوم الخميس، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مراد، جنوب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة" إن أبطال الجيش والمقاومة كسروا هجومًا شنّته المليشيا الحوثية على مواقع عسكرية في جبهة مراد"..مؤكداً أن المعارك أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المليشيا، بينهم قيادات ميدانية.

وأضاف" أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي في مواقع متفرقة بالجبهة والتي خلفت خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيا".