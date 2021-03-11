وزارة التعليم العالي والفني تكرم الوزيرين السابقين باسلامة والاشول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كرمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، الوزيران السابقان للتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور حسين باسلامة، والتعليم الفني والتدريب المهني، الدكتور، عبدالرزاق الأشول .



وفي حفل التكريم، اشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني الدكتور خالد الوصابي، بجهود الوزيرين في إعادة تفعيل وهيكلة الوزارتين في عدن في ظل ظروف كانت استثنائية وصعبة مرت بها البلاد ، وذلك بعد ما سيطرت مليشيات الحوثي الإنقلابية على مؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء بـ 2014 .. مؤكدا بأن الحكومة تعكف حاليا على مضاعفة العمل المشترك في تفعيل دور كافة مؤسسات الدولة بالشكل الذي يساهم بمواجهة التحديات وتقديم كافة الخدمات الضرورية للمواطنين .

من جانبهما، شدد الوزيران المكرمان في كلمتهما على أهمية مواصلة التعاون والعمل المشترك في تنفيذ الخطط التطويرية لتحسين العملية التعليمية بكل مخرجاته وتخصصاته.. منوهين بالطاقات التي بذلت لمواصلة تنفيذ مشاريع تطويرية وتحسينه حسب الامكانيات المتوفرة والجهود المشتركة من قبل كوارد الوزارة .

حضر التكريم، نائب وزير التعليم العالي والفني عبدربه المحولي، ونائب وزير الصناعة والتجارة، سالم الوالي، ورئيس جامعة عدن، الدكتور، الخضر ناصر لصور، وعدد من وكلاء الوزارة الأكاديميين .