شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس في استشهاد العقيد البطل ناصر الحرملي والمقدم البطل غالب الحرملي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة إلى العميد محمد محسن مشلي الحرملي رئس اركان المنطقة العسكرية السابعة وإلى العميد محسن محمد الحرملي قائد اللواء 125 وكافة آل الحرملي في استشهاد العقيد البطل ناصر محسن مشلي الحرملي واستشهاد المقدم البطل غالب محسن محمد الحرملي بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني.



وأشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيدين الأبطال وما سطراه من ملاحم خالدة في مواجهة الميليشيات الكهنوتية مع بقية الأبطال الميامين في مواقع العزة والشرف وشجاعتهما وإخلاصهما لمبادئ الثورة والجمهورية.

وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيدين وزملائهما، سائلاً الله العلي القدير أن يرحمهما ويرحم كل الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.