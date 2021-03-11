يمن ايد تدشن تقديم الخدمات الصحية في مركز الدباء الصحي بالحوطة -محافظة لحج

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يزيد بن سلمان - شبوة - لحج دشنت منظمة يمن أيد خدمات الرعاية الصحية للمواطنين في مركز الدباء الطبي بمديرية الحوطة محافظة لحج. وبحضور مدير مكتب الصحة بالمحافظة, الدكتور عارف عايش، قامت منظمة يمن أيد بتوسيع المبنى بإضافة مرفقي الصيدلية والمختبر, وأيضا تزويد المركز -الذي يعد الوحيد في منطقة الدباء بالحوطة- بالمعدات والأجهزة الطبيبة والمخبرية والأثاث, وتركيب منظومة طاقة شمسية لضمان تقديم الخدمة وقت انقطاعات التيار الكهربائي, وذلك بتمويل من منظمة دايريكت ريليف الأمريكية. كما عملت يمن ايد على توظيف الكادر الصحي الخاص بالمركز والمكون من 16 عامل صحي, لتقديم خدمات التشخيص والتغذية والتحصين والصحة الإنجابية , بالإضافة على خدمات الطوارئ والإسعافات على مدار الساعة. ستقوم منظمة يمن ايد بدعم تشغيل المركز حتى نهاية العام الحالي وذلك بتغطية التكاليف التشغيلية لضمان جاهزية المركز في تقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية للمواطنين في المناطق المستهدفة, وذلك عبر دفع أجور الكادر الصحي وتزويد المركز بالمستلزمات الطبية والمخبرية والمحاليل, والأدوية المجانية للمرضى. يأتي هذا المشروع ضمن برامج يمن أيد في التنمية المستدامة ودعم البنية التحتية في قطاعي الصحة والمياه من أجل ضمان حصول المواطنين على الخدمات الأساسية.

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