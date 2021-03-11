شكرا لبحثكم عن خبر الجيش في تعز يعلن السيطرة الكاملة على جبل غباري في الوازعية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، تحرير جبل غباري الاستراتيجي بمديرية الوازعية، عقب معارك عنيفة مع المليشيات الانقلابية.

وتكمن أهمية الجبل أنه يطل على مدينة البرح ومناطق واسعة من مديريتي الوازعية وموزع، غربي المحافظة.

وكانت قوات الجيش أعلنت صباح اليوم تحرير منطقة الكويحة، والتحامها بالقوات القادمة من جبهة الكدحة بمنطقة الطوير الأعلى غربي المحافظة.

وما تزال المعارك مستمرة وسط تقدم متسارع لأبطال الجيش وانهيار واسع في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية الإيرانية.

واليوم اعلن محافظ تعز، نبيل شمسان، حالة الحرب والتعبئة العامة لدعم وإسناد الجيش الوطني حتى فك الحصار المفروض على المدينة و استكمال معركة تحرير المحافظة بشكل كامل من المليشيات الحوثية.

قال إن إعلان التعبئة العامة ابتداء من الساعة الثامنة من يوم غد الجمعة تتمثل بالانتقال بالمحافظة بما في ذلك الجيش الوطني والاجهزة الامنية والاقتصاد والسياسة والإعلام الى حالة الحرب وحشد كل الامكانيات البشرية والمادية لتقديم كافة أوجه الدعم والاسناد لمعركة التحرير الفاصلة".