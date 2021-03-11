اجتماع أمني بسيئون يناقش رفع الجاهزية ومكافحة المخدرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد برئاسة مدير الأمن والشرطة بمحافظة حضرموت الوادي والصحراء العميد مبارك العوبثاني، اليوم، رفع مستوى الجاهزية ومكافحة المخدرات في المديريات.



وأشاد العميد العوبثاني، بجهود إدارة مكافحة المخدرات في ضبط ٣٥ مشتبه ومتعاطي، بينهم مروجين وبائعين في مديرية سيئون، خلال اسبوعين، للحد من انتشار المخدرات.

وشدد العميد العوبثاني على التعامل السريع مع بلاغات المواطنين لسرعة ضبط الجناة وإحالتهم الى النيابة العامة..منوها بسرعة رفع البلاغات والتعاميم اليومية عبر القيادة والسيطرة ورفع كشف شهري بالقضايا وأسماء المرتبطين بالسرقات والمخدرات، وتفعيل نوبات على مدار الساعة في اقسام البحث الجنائي.