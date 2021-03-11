أمين العاصمة يتفقد جبهات القتال في صرواح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد أمين العاصمة اللواء عبد الغني حفظ الله جميل، اليوم، المواقع الأمامية للجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين دحروا مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.



وحيا اللواء جميل الابطال المرابطين في مقدمة الصفوف..مشيرا إلى أن البطولات التي يصنعونها والتضحيات التي يقدمونها في سبيل الجمهورية ستبقى على الدوام مثار اعجاب وفخر الشعب اليمني واجياله المتلاحقة.

ودعا أمين العاصمة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا إلى الحفاظ على أبنائهم ورفض طلبات المليشيا بتجنيدهم، وارسالهم الى الجبهات في سبيل خدمة مشروع إيران..مؤكدا أن الجيش الوطني سيستعيد كافة المناطق من سيطرة المليشيا ولن يحصد أنصارها سوى الخسارة والخيبة.