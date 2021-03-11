الرابطة الانسانية تحمل المليشيات الحوثية مسؤولية احراق المهاجرين الاثيوبيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حملت الرابطة الانسانية للحقوق، مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً، كامل المسؤولية الاخلاقية والقانونية جراء الجريمة الشنعاء المتمثلة في احراق المهاجرين الاثيوبيين في العاصمة صنعاء.



وعبرت الرابطة والتي تتخذ من العاصمة السويسرية بيرن مقراً لها، بأشد العبارات حادثة احراق المهاجرين من ابناء الجنسية الاثيوبية في احد المعتقلات التابعة لمليشيات الحوثي لدى مصلحة الهجرة والجوازات بالعاصمة صنعاء، والذي تسبب في مقتل واصابة المئات من المهاجرين الاثيوبيين.

واوضحت الرابطة في بيان وفقا وكالة الانباء اليمنية(سبأ)، ان عدد القتلى يتجاوز 400 مهاجر بحسب المعلومات الاولية..مشيرة الى ان المليشيات الحوثية تمارس تكتيم وتعتيم غير مسبوق على الحادث وتمنع وصول الصحفيين والحقوقيين بهدف التستر على الجريمة الشنعاء وطمس معالمها.

وطالبت الرابطة الانسانية للحقوق، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية القيام بواجبها وسرعة اجراء تحقيق محايد يضمن عدم افلات مرتكبي الجريمة من العقاب.