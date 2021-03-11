شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتلاف 2200 من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المناطق المحررة بتعز والحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أتلفت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، كمية جديدة من الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية في المناطق المحررة بمديريات تعز والحديدة.



واوضح مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد الركن أمين العقيلي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن الفرق الهندسية أتلفت 2200 لغم تم نزعها وتجميعها من المناطق الملوثة القريبة من باب المندب من قبل الفرق الهندسة المشتركة للبرنامج الوطني (يماك) والمشروع السعودي مسام.

وأكد العقيلي إن أعمال النزع والتطهير والتدمير للألغام من قبل البرنامج ومشروع مسام مستمرة في مختلف المناطق الملوثة بالألغام من قبل مليشيا الحوثي.