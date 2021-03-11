حافة سحيل بسيئون تستقبل الشعراء والعدد المشاركة في مطلعها السنوي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبلت عدة، حافة سحيل سيئون للألعاب الشعبية الشبواني، اليوم، الشعراء المشاركين في مهرجان الالعاب الشعبية " المطلع السنوي العام " الذي تنظمه الحافة لهذا العام بإقامة رقصات من الموروث الشعبي الأصيل .



وانطلقت العدة من وسط حي السحيل موطن العدة متجهة صوب السوق العام بمدينة سيئون، بمشاركة أعداد من هواة وعشاق هذا اللون من الرقص الشعبي، الذين انتظموا في صفوف تسمى بالشنف يحملون على أكتافهم الأعواد الخشبية وملفوفة على رؤوسهم الرداءات المزركشة الخاصة بلونها المميز بعدة الشبواني، مرددين الأبيات الشعرية المغناة بأصوات دان الشبواني.

وتتواصل فعاليات المطلع، باستقبال العدد المشاركة في المطلع من كافة مناطق وادي حضرموت في مهرجان كرنفالي شعبي ينطلق من أمام السدة التاريخية الغربية لمدينة سيئون الى ساحة القصر السلطاني التاريخي بالسوق العام ، يعقب ذلك إقامة أمسية شعرية بحي السحيل يشارك فيها الشعراء الشعبيين بقصائدهم الشعرية المرتجلة التي تحاكي الأوضاع الراهنة في البلاد تستمر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم التالي.