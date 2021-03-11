الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة بمديريتي مقبنة والوازعية غرب تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس، مواقع جديدة بجبهتي مقبنة والكدحة غرب تعز، بعد مواجهات مع المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



وقال مصدر عسكري بجبهة مقبنة وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " أن المواجهات الدائرة أسفرت عن تحرير جبل الزهيب بعد تحرير منطقة الطوير الاعلى بمديرية مقبنة والالتحام بجبهة الكدحة بشكل كامل".

وأضاف المصدر "أن قوات الجيش الوطني بالكدحة حررت صباح اليوم جبل غباري باتجاه الوازعية المطل على منطقة البرح على الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات ولاذ من تبقى منهم بالفرار" .