شكرا لبحثكم عن خبر في أربعينية البروفيسور عبدالله كرامة.. قامة علمية كبيرة خسرتها كلية الطب جامعة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

خاص/

أقيم في قاعة ابن سيناء بكلية الطب في جامعة عدن صباح اليوم الخميس، فعالية تأبين الفقيد البرفسور عبد الله أحمد كرامة استاذ جراحة المسالك البولية بجامعة عدن، بحضور وزير الخدمة المدنية البرفسور عبدالناصر الوالي وعمداء الكليات الطبية الثلاث.

وبدأت الفعالية التي قدمها الدكتور حميد سالم حميد بالوقوف دقيقة لقراءة الفاتحة على روح الفقيد البرفسور عبدالله أحمد كرامة.

وتحدث الدكتور حميد سالم عن السيرة العملية والعلمية للفقيد البرفسور عبدالله كرامة الذي ولد في أكتوبر 1948، ودرس الابتدائية في الحوطه محافظة لحج، وأكمل دراسة الثانوية العامة في كلية الاتحاد في مدينة الشعب محافظة عدن وبعد حصوله على شهادة الثانوية العامة من كلية الاتحاد عمل كمدرس في مدينة الحوطة لمدة سنتين 68-1970م.

وتابع" وقد حصل الفقيد البرفسور عبدالله كرامة على منحة للدراسات العليا في المجر بالمعهد التحضيري العالمي بودابست المجر 1970-1971م، ومن ثم درس الطب في كلية الطب جامعة بيتسش بالمجر ونال شهادة البكالوريوس 1971-1977م،

وبعد تخرجة وحصولة على الشهادة عمل في قسم الجراحة وقسم النساء والولادة لمدة سنة قبل أن يلتحق عام 1978م بقسم المسالك البولية وعمل كطبيب مقيم لمدة أربع سنوات.

وواصل حديثه عن السيرة العلمية للبرفسور فقال" وقد أكمل دراسته العليا في تخصص جراحة المسالك البولية، وأثناء دراسته العليا في مجال المسالك البولية عمل كطبيب أخصائي في مستشفى بودابست 82-1986م كما وعمل من الفترة 83-1984م في مستشفى هيم للمسالك البولية للأطفال، وحصل على شهادة الإختصاص في مجال جراحة المسالك البولية من جامعة بودابست سنة 1984م وأكمل نيل شهادة الدكتوراة ونال شهادة الدكتوراة في العلوم الطبية في جراحة المسالك البولية من أكاديمية العلوم المجرية بودابست سنه 1986م.

لافتا إلى أنه وفي عام 1988م التحق البرفسور عبدالله كرامة بكلية الطب والعلوم الصحية – جامعة عدن وعمل كمحاضر واستشاري في المسالك البولية، وتدرج في ألقابه العلمية في كلية الطب – جامعة عدن من أستاذ مساعد وبعدها أستاذ مشارك ثم أعطي اللقب أستاذ الدكتور / عبدالله أحمد كرامة من قبل جامعة عدن في العام 2007م.

بدوره ألقى وزير الخدمة المدنية البرفسور عبدالناصر الوالي كلمة قال فيها "نشعر بالحزن والأسى الشديدين لمفارقتنا البرفسور المعلم عبد الله كرامة، الذي كان لنا نعم الصديق والاخ الذي دفع بالكثير من زملاءه وشجعهم".

وبين البرفسور الوالي أنه كان حريصا كل الحرص على أن يراجع البرفسور الراحل عبد الله كرامة كل مقالاته العلمية، فكان له نعم المستشار والموجه وصاحب صدر رحب، وقد غمرت مشاعره الطيبة ومساعداته المتواصلة جميع من عرفه طيلة مسيرته العلمية والعملية.

وعزا وزير الخدمة المدنية ذوي الفقيد البرفسور عبدالله كرامة وكل محبيه من أصدقاءه وزملاؤه وطلابه ببالغ عبارات الحزن والاسى على فراقه.

من جهته، تقدم الشاعر عارف كرامة باسمه ونيابة عن أسرة كرامة بالعرفان لكل من شاركهم المشاعر الصادقة والحزينة على فراق البرفسور عبدالله أحمد كرامة.

وتحدث الشاعر عارف عن شخصية الفقيد التي اتسمت بالإخلاص للعمل وسداد الرأي والتواضع فكان الطبيب الإنسان صاحب الوجه البشوش والمكافح صاحب العزيمة التي لا تلين، فهو قامة طبية متميزة لم تفقدها أسرته فحسب بل فقدها ميدان جراحة المسالك البولية، ومع ذلك فهو قد أبقى خلفه رصيدا كبيرا من الذكر الطيب والعلم الغزير المنتفع به لمن بعده.

كما وألقى عميد كلية الطب بجامعة عدن الدكتور عبدالحكيم التميمي كلمة استذكر فيها مناقب الفقيد البرفسور عبدالله كرامة ومواقفه النبيلة، واصفا إياه بصاحب مسيرة عظيمة ومن القلائل المتميزين في عمله في تدريس الطلاب وإقامة العمليات الجراحية، وقد ترك بصمة جليلة في طلابه وفي ميدان الجراحة وفي ميدان البحوث العلمية التي أنجزها، وبوفاته خسرت كلية الطب بجامعة عدن أحد أعمدتها.

فيما ألقى كلمة نقابة الهيئة التدريسية بكلية الطب المسؤول التحضيري على فعالية التأبين الدكتور عبدالفتاح السعيدي كلمة أكد فيها أن ذكرى الراحل البرفسور عبدالله كرامة ستظل نبراسا لمن بعده، فهو من الآباء المؤسسين والناكرين للذات والمؤمنين بالرسالة التعليمية والهدف النبيل، وعمل طيلة فترة التي تجاوزت الأربعة عقود على تأدية عمله بكل تفان وأمانة يشهد لها جميع من عرفه وتعامل معه.

يشار إلى أن الفقيد البرفسور عبدالله كرامة تحمل خلال سنوات عمله العديد من المسؤوليات أبرزها مسئولية رئاسة قسم المسالك البولية بمستشفى الجمهورية، ومسؤولية رئاسة قسم المسالك البولية كلية الطب / جامعة عدن

كما وشارك في إعداد عشرات البحوث العلمية المتعلقة بتخصصه ونشرت في كثير من المجلات العلمية الدولية، فضلا عن إشرافه على عشرات الأبحاث والرسائل العلمية وعمله في الكثير من اللجان المشكلة من وزارة الصحة العامة والسكان، ويعد من رواد تخصص المسالك البولية والكلى على مستوى البلاد.

حضر الفعالية الدكتور خالد زين رئيس اللجنة العلمية باللجنة الوطنية العليا للطوارئ، والدكتور اوسان حميد رئيس نقابة أطباء الأسنان في عدن، والدكتورة رجاء عبده سالم عميدة كلية التمريض، الدكتور محمد السقاف عميد كلية الأسنان وعدد كبير من الأطباء الذين عملوا مع الفقيد البرفسور عبدالله كرامة.