شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الكهرباء يبحث مع سفير الاتحاد الأوروبي تعزيز مجالات التعاون المشترك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الكهرباء والطاقة الدكتور انور كلشات، اليوم ، مع سفير الاتحاد الاوربي لدى بلادنا، هانس جروندبرج، عبر تقنية الإتصال المرئي، العلاقات الثنائية بين بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي وسبل التعاون المشترك في مجال الكهرباء والطاقة.



وفي اللقاء، استعرض الوزير كلشات وضع خدمة الكهرباء وأسباب تزايد الإنقطاعات خلال الفترة الماضية وجهود الحكومة لوضع الحلول والمعالجات بحسب الامكانيات المتاحة لرفع نسبة التوليد بإدخال مشروع محطة عدن الجديدة وكذا الجهود التي تبذلها الفرق الميدانية التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء لاستكمال مشروع ربط المحطة بالشبكة الكهربائية لمدينة عدن .. داعياً دول الإتحاد الأوروبي إلى دعم هذا القطاع بما يسهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

من جانبه أكد سفير الإتحاد الأوروبي موقف دول الإتحاد الأوروبي الثابت في دعم الشرعية اليمنية في مختلف المجالات وخاصة مجال الكهرباء.