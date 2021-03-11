اجتماع في لحج يناقش استعداد مؤسسة الكهرباء للصيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، اليوم، بمحافظة لحج برئاسة المحافظ اللواء الركن أحمد تركي، الاستعدادات الخاصة بمؤسسة الكهرباء لموسم الصيف.



واقر الاجتماع، الذي ضم الأمين العام للمجلس المحلي عوض الصلاحي، توفير احتياطي وقودي لمادة الديزل المشغِّلة لمولِّدات محطة الشَّهيد " عَبَّاس " بمديرية الحَوطَة ، و محطة منطقة بئر ناصر بمديرية تُبَن.

وشدد الاجتماع على أهمية الصيانة الفنية المُنَظَّمَة للمولِّدات، و تسديد مديونية المرافق الحكومية للكهرباء.

وكان مدير فرع المؤسسة المهندس عبد الحميد الرَّهَوِي، أوضح ان اجمالي المديونية لدى الغير، لصالح المؤسسة، بلغت 16 ملياراً و 385 " مليون ريال.