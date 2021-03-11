وزير التربية يطلع على سير العمل بالمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري، اليوم، على سير العمل بالمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة المؤقتة عدن.



ودشن الوزير العكبري، العمل بوحدة فرز الألوان CTP مقدمة من دولة الكويت الشقيقة وهي عبارة عن ثلاث وحدات من الأنظمة المتكاملة، حيث تم تركيب الأولى اليوم في مطابع المنصورة وبدء العمل بها، وسيتم تركيب الثانية بمطابع المعلا والثالثة بمطابع المؤسسة بمدينة المكلا محافظة حضرموت.

وطاف الوزير باقسام المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بالمنصورة..مستمعاً من مديرها العام التنفيذي الدكتور محمد باسليم إلى التحديثات الأخيرة بالمؤسسة، وخططها للعام الدراسي المقبل.

واكد الوزير العكبري، أن طباعة الكتاب المدرسي تعد مهمة وطنية ومسؤولية كبيرة يجب على الجميع استشعارها..مشددا على اهمية مواصلة العمل بوتيرة عالية ومتابعة توفير مدخلات الإنتاج والمواد الورقية بما يكفل توفير الكتاب المدرسي ووصوله إلى جميع الطلاب في الوقت المحدد..مثمناً دعم الأشقاء في دولة الكويت لمؤسسة مطابع الكتاب المدرسي، وجهود دول مجلس التعاون الخليجي في دعم قطاع التعليم وعلى رأسهم الأشقاء بالمملكة العربية السعودية.

وثمن وزير التربية، جهود العاملين بالمؤسسة..مؤكدا الاهتمام بالكادر الوظيفي والتركيز على البرامج التدريبية والتأهيلية لهم.

من جانبه، اوضح المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، أن خطة العام الدراسي 2020م/ 2021م تستهدف طباعة 19 مليون كتاب بقيمة 11 مليار ريال يمني.