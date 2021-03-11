التوقيع على اتفاقية إنشاء وحدة معالجة الأورام السرطانية بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وقع محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، مع رئيس مجلس أمناء مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان الدكتور عبدالقادر بايزيد، اتفاقية إنشاء وحدة معالجة الأورام السرطانية بمدينة الغيضة.



وأكد المحافظ، أهمية إنشاء وحدة معالجة الأمراض السرطانية، في تخفيف المعاناة عن مرضى السرطان..مشيرا الى أن السلطة المحلية ستقدم كل الدعم والتسهيلات لإنجاح المشروع.

الى ذلك تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الإنسانية ومؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان، للتوعية من خطورة مرض السرطان في محافظة المهرة.

وخلال مراسيم التوقيع، أشار أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة سالم نيمر، إلى حرص السلطة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة التوعوية في إطار هذه الاتفاقية.