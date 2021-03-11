وزارة الاعلام والثقافة والسياحة تنعي حمود زيد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نعت وزارة الاعلام والثقافة والسياحة، المناضل اللواء حمود زيد عيسى الذي وافاه الاجل بعد حياة حافل بالعطاء الوطني المتميز.



واشارت الوزارة في بيان لها، الى مناقف الفقيد التي جسدها من خلال اعماله الاذاعية والفنية الوطنية المعبرة عن هموم الانسان اليمني..لافتة الى مشاركته الفاعلة من خلال برنامج (صالح علي) في اذاعة صنعاء خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي وكذا اسهاماته في اذاعة عدن..منوهة ان الفقيد يعد من اوئل الفنانين و الإعلاميين العسكريين الثوار.

وعبرت الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلة الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.