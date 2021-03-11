بحيبح يشارك في الاجتماع الافتراضي الاقليمي لوزراء الصحة بدول شرق المتوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في الاجتماع الافتراضي الاقليمي لوزراء الصحة بدول شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية المكرس للنقاش حول لقاح فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



ويبحث الاجتماع، الاستعدادات الجارية في دول الإقليم ومجالات التعاون المشترك بينها في مواجهة الجولة الثانية من جائحة (كوفيد-19) وكيفية توزيع اللقاح.

واستعرض وزير الصحة، الوضع الوبائي لفيروس كورونا في بلادنا والمعالجات الحالية لمجابهة الوباء وسلسلة الاستعدادات الجارية لاستقبال اللقاح وخطط الوزارة لتوزيعة والعوائق المتوقعة وطرق التغلب عليها ..مثمناً جهود الاشقاء والاصدقاء والمدير الاقليمي لشرق المتوسط الدكتور احمد المنظري على مساعدة اليمن في هذه المرحلة الراهنة..مؤكداً على اهمية استمرار التعاون والعمل كفريق واحد لما من شأنه الارتقاء بالوضع الصحي.