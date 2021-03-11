المليشيا الحوثية تتكبد خسائر فادحة في جبهة الكسارة بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

تضاعفت خسائر مليشيا الحوثي الارهابية في جبهة مأرب، (شمال شرقي اليمن)، تزامنا مع استمرار تصعيدها العسكري واستهدافها الاحياء السكنية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.



وبحسب مصدر عسكري، تكبدت المليشيا الحوثية المدعومة من إيران، في الساعات الماضية عشرات القتلى والجرحى، في مواجهات مع القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، في مديرية صرواح، غربي المحافظة.

واندلعت مواجهات عنيفة أثناء محاولة مجاميع من مليشيا الحوثي التقدم باتجاه مواقع تتمركز فيها القوات الحكومية والمقاومة في جبهة الكسارة.

وأحبطت المحاولة الهجومية للحوثين وأجبرتهم على التراجع والفرار، بعد أن خسروا عشرات القتلى والجرحى