وكيل وزارة الخارجية يشيد بموقف الهند الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع سفير جمهورية الهند في جيبوتي أشوك كومار، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين والشعبين الصديقين، وتطورات الاوضاع على الساحة الوطنية في ضوء الجهود الدولية لإحلال السلام.



وأشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، إلى استمرار انتهاكات مليشيا الحوثي الانقلابية ضد أبناء الشعب اليمني، وتصعيدها العسكري المستمر على محافظة مأرب التي تضم أكثر من مليوني نازح..موضحاً أن انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية الدستورية أدى إلى أكبر معاناة إنسانية حيث يعيش أكثر من عشرين مليون نسمة تحت خط الفقر..مؤكداً حرص الحكومة على انهاء هذه المعاناة ومواصلة الانخراط البناء مع الجهود المبذولة للتوصل إلى سلام شامل ومستدام.

وأشاد بجاش، بموقف الهند الثابت تجاه اليمن وحكومته الشرعية ودعمها لجهود عملية السلام في اليمن..مثمناً التسهيلات التي تقدمها السفارة الهندية في جيبوتي والمتعلقة بمنح التأشيرات اللازمة للمواطنين اليمنيين خصوصاً المرضى والجرحى والطلاب.

من جهته، أكد السفير الهندي موقف بلاده الثابت والداعم لليمن ووحدته واستقراره وسلامة أراضيه..معرباً عن تطلعه إلى إحلال السلام وعودة الأمن والاستقرار في اليمن..لافتاً إلى استمرار تقديم التسهيلات المقدمة للرعايا اليمنيين.