وزير الخارجية يناقش مع السفير البريطاني الجهود المبذولة لتحقيق السلام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، عبر تقنية الإتصال المرئي، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، التطورات السياسية المتصلة بالملف اليمني والجهود المبذولة لتحقيق السلام في اليمن.



وأكد وزير الخارجية، على أهمية الاستمرار في دعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفتثس لتحقيق سلام دائم وشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث..منوهاً بأهمية ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي للوصول الى تسوية سياسية في اليمن وانهاء الحرب العبثية التي تشنها المليشيا غير آبهة بمعاناة اليمنيين..لافتاً الى الدور السلبي للنظام الإيراني في زعزعة أمن واستقرار المنطقة ودعم مليشيا الحوثي بالسلاح والتكنولوجيا لإطالة أمد الحرب.

وحول خزان صافر، أشار وزير الخارجية الى أن وضع الخزان والمخاطر التي يشكلها على الأمن البيئي والوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن والمنطقة يستدعي إلزام مليشيا الحوثي بوقف العبث والتلاعب بهذه القضية والسماح للفريق الفني الاممي ودون تأخير، بإنجاز مهمته لتقييم وضع الخزان وتفريغه من النفط وتجنيب المنطقة خطر كارثة محتملة.

من جانبه أكد السفير البريطاني، استمرار بلاده في بذل الجهود والمساعي للمساعدة في الوصول الى تسوية سياسية وإحلال السلام في اليمن..مجدداً دعم بلادة لوحدة وأمن واستقرار اليمن.