شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد مدني وإصابة آخرين بانفجار لغم حوثي في تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

استشهد مدني وأصيب آخرون، عصر الخميس 11 مارس/ آذار 2021م، في انفجار لغمين زرعتهما مليشيا الحوثي الإرهابية بمنطقة الكدحة غربي تعز (جنوب غرب اليمن).



وقال مصدر محلي، إن المواطن "حسن ناجي" استشهد جراء انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي في منطقة "الغار" المحاددة لمنطقة الطوير والتي حررتها قوات الجيش في وقت سابق.

إلى ذلك قال مصدر إن لغماً زرعته مليشيا الحوثي انفجر أثناء مرور طقم تابع لقوات الأمن الخاصة في خط الغفيرة - الكدحة، مما أدى إلى إصابة عشرة بعضهم إصابتهم بالغة.

وتحاول مليشيا الحوثي إيقاف تقدم قوات الجيش والمقاومة بزراعة مئات الألغام في جبهة الكدحة، عقب تكبدها خسائر ميدانية غربي محافظة تعز