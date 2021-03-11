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اصابة طفل برصاصة قناص حوثي في مقبنة بتعز

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اليمن العربي ـ تعز 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

أصيب طفل، صباح الخميس 11 مارس 2021م، برصاص قناص مليشيات الحوثي الإرهابية غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).

 

وقال مصدر محلي، إن الطفل "بندر هائل" (13 عاما) أصيب بجروح بالغة اثر استهدافه برصاصة قناص حوثي في منطقة الكويحة بعزلة اليمن مديرية مقبنة.

 

وأضاف، إن الأهالي قاموا باسعاف الطفل إلى المستشفى الميداني بمديرية مقبنة لتلقي العلاج.

 

واستشهد وأصيب المئات من المدنيين جراء استهدافهم من قبل قناصة مليشيا الحوثي في مديريات محافظة تعز خلال الخمس السنوات الماضية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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