شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابة طفل برصاصة قناص حوثي في مقبنة بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

أصيب طفل، صباح الخميس 11 مارس 2021م، برصاص قناص مليشيات الحوثي الإرهابية غربي محافظة تعز (جنوب غربي اليمن).



وقال مصدر محلي، إن الطفل "بندر هائل" (13 عاما) أصيب بجروح بالغة اثر استهدافه برصاصة قناص حوثي في منطقة الكويحة بعزلة اليمن مديرية مقبنة.

وأضاف، إن الأهالي قاموا باسعاف الطفل إلى المستشفى الميداني بمديرية مقبنة لتلقي العلاج.

واستشهد وأصيب المئات من المدنيين جراء استهدافهم من قبل قناصة مليشيا الحوثي في مديريات محافظة تعز خلال الخمس السنوات الماضية