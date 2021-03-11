شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "المشتركة" تحرر منطقة الحناية بمديرية المعافر غربي تعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

تقدّمت القوات المشتركة اليوم في مديرية المعافر غرب تعز وتمكنت من تحرير منطقة الحناية بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.



وقالت مصادر ميدانية أن قوات اللواء 21 مشاة نفّذت عملية هجومية على مواقع لمليشيات الحوثي وتمكنت من تحرير منطقة الحناية في الكدحة بمديرية المعافر غرب محافظة تعز.

وأضافت المصادر أن أبطال اللواء 21 مشاة خاضوا اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي كبدوها خلالها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

هذا وتواصل القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي تلقين مليشيات الحوثي الإرهابية دروساً قاسية بمناطق غرب تعز