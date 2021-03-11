الجيش الوطني يحرر مواقع جديدة غرب تعز ويلتحم بجبهتي مقبنة والكدحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التحمت قوات الجيش الوطني في جبهتي مقبنة والكدحة غرب تعز، اليوم الخميس، بعد تحرير عدد من المواقع وتكبيد المليشيات الحوثية المدعومة ايرانياً خسائر كبيرة في الارواح والمعدات.



وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " أن قوات الجيش الوطني في الكدحة حررت منطقة الطوير الاعلى والتحمت بقوات الجيش الوطني في ذات المنطقة بعد هزيمة المليشيات الحوثية" .

وأضاف المصدر" أن قوات الجيش الوطني في جبهة الكدحة بقيادة قائد اللواء 35 مدرع العميد عبد الرحمن الشمساني التقت بقوات العمالقة في منطقة الحناية بعد تحريرها من قبل القوات المشتركة".

وأشار المصدر، الى أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر كبيرة في الارواح والمعدات العسكرية وتم اغتنام معدات وذخائر خلفتها تلك العناصر التي لاذت بالفرار في جبهتي الكدحة ومقبنة بعد تلقيهم ضربات موجعة.