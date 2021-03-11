شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين البرنامج التدريبي لمادتي الفيزياء والرياضيات بحضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشن مدير مكتب التربية والتعليم بحضرموت جمال عبدون، اليوم، البرنامج التدريبي لمعلمي مادتي الفيزياء والرياضيات للصفوف (10_12 ) للمرحلة الثانوية.



واوضح عبدون، ان البرنامج يستهدف 603 معلم ومعلمة منهم 213 لمادة الفيزياء و390 لمادة الرياضيات ويدرب في البرنامج 45 متخصصاً بالمادتين موزعين على 45 قاعة على مستوى مديريات المحافظة كافة..لافتا إلى أن الهدف من تنفيذ البرنامج يتمثل في معرفة ومناقشة الصعوبات وضعف المستوى ووضع الحلول والمعالجات والمقترحات واكساب المشاركين مهارات الاستنتاج من خلال النشاطات العلمية والعملية.