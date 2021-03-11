تدشين الحملة التوعوية الثامنة للوقاية من الفشل الكلوي بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن مدير عام مديرية سيئون محمد العامري ، اليوم، ومعه مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بوادي حضرموت والصحراء الدكتور هاني العمودي، الحملة التوعوية الثامنة للوقاية من الفشل الكلوي ، بمناسبة اليوم العالمي للكلى 2021م تحت شعار ( العيش بشكل جيد مع مرضى الكلى ).



وتهدف الحملة التي ينفذها مراكز الكلى بوادي حضرموت وبتمويل من مؤسسة صلة للتنمية واشراف مكتب الصحة العامة والسكان على مدى عام كامل، الى نشر الثقافة الصحية في المجتمع والحد من انتشار مرض الفشل الكلوي من خلال مجموعة من البرامج عن طريق الاتصال عن بعد عبر المنابر الدينية والمواقع الاعلامية المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة نظرا لجائحة كورونا.

واشاد مدير عام مديرية سيئون بجهود القائمين على مراكز الكلى..مؤكدا حرص السلطة المحلية على دعم مثل هذه الحملات التي تساهم في التوعية الصحية بالمجتمع.

من جانبهم تطرق مدير مكتب الصحة الدكتور هاني العمودي، ومدير مراكز الكلى بوادي حضرموت مساعد بالرويشد إلى أن الاحتفال باليوم العالمي الذي يصادف الخميس الثاني من شهر مارس من كل عام يسهم في زيادة وعي المجتمع بخطورة أمراض الكلى وطرق الوقاية منه .