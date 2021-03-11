توقيع إتفاقية تدريب في مجال صيانة محركات السيارات بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وقعت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، إتفاقية تدريب في مجال "صيانة محركات السيارات " بين المعهد المهني الصناعي بسيئون و مؤسسة البادية للتنمية و الأعمال الإنسانية .



وتستهدف الإتفاقية، تطوير مهارات وقدرات 15 متدربا من شباب المناطق الغربية في مجال "صيانة محركات السيارات " ضمن برنامج تمكين 4 الذي تنفذه مؤسسة البادية للتنمية و الأعمال الإنسانية .

و جرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام مكتب التعليم الفني و التدريب المهني بالوادي والصحراء محبوب فرج أمان و ضابط المشاريع التنموية بالمؤسسة علاء الرباكي مدير المعهد المهندس أنيس سعيد قمصي و مدير البرنامج بمؤسسة البادية مهدي باشريف.