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توقيع إتفاقية تدريب في مجال صيانة محركات السيارات بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

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وقعت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، إتفاقية تدريب في مجال "صيانة محركات السيارات " بين المعهد المهني الصناعي بسيئون و مؤسسة البادية للتنمية و الأعمال الإنسانية .

 

وتستهدف الإتفاقية، تطوير مهارات وقدرات 15 متدربا من شباب المناطق الغربية في مجال "صيانة محركات السيارات " ضمن برنامج تمكين 4 الذي تنفذه مؤسسة البادية للتنمية و الأعمال الإنسانية .

 

و جرى توقيع الاتفاقية بحضور مدير عام مكتب التعليم الفني و التدريب المهني بالوادي والصحراء محبوب فرج أمان و ضابط المشاريع التنموية بالمؤسسة علاء الرباكي مدير المعهد المهندس أنيس سعيد قمصي و مدير البرنامج بمؤسسة البادية مهدي باشريف.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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