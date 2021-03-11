مناقشة تنفيذ برنامج مساق البكالوريوس لتأهيل خريجات الثانوية العامة بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

عقد بمديرية حريضة محافظة حضرموت،اليوم، لقاء موسع كرس لمناقشة آليات تنفيذ برنامج مساق البكالوريوس لخريجات الثانوية العامة في مديريات (دوعن ووادي العين وحورة وعمد وحريضة والضليعة ) في تخصصات ( الرياضيات والحاسوب - معلم صف – العلوم- الإجتماعيات ) بتمويل من مؤسسة صلة للتنمية ومؤسسة العون للتنمية.



واستعرض اللقاء الذي ضم مديرا عموم مديريتي عمد وحريضة عبدالله الضريبي وبندر باعشر ومدير البرامج التعليمية بمؤسسة صلة للتنمية سالم بامسلم ومدير البرامج والمشاريع بمؤسسة العون للتنمية محمد الصبان وعدد من المختصين، جملة من المقترحات والأفكار والرؤى التي من شأنها تحقيق النجاح المنشود للبرنامج.

وأكد اللقاء بأن البرنامج سيشكل نقلة نوعية إضافية في مسار النهوض بتعليم الفتاة في المديريات الغربية من حضرموت ويمثل امتداد للدعم المتواصل لمؤسستي صلة والعون وتدخلاتهم النوعية في مجال التعليم والتي كان آخرها تأهيل 48 معلمة ضمن برنامج الدبلوم التخصصي 3 لتأهيل معلمات الريف بمديريتي عمد وحريضة.