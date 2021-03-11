السفير السعدي يبحث مع المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة للسكان التعاون الثنائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة للسكان ناتاليا كانم ، اوجه التعاون الثنائي.



و استعراض السفير السعدي، التطورات السياسية والاوضاع الاقتصادية والانسانية في اليمن وجهود الحكومة اليمنية الهادفة لانهاء الصراع واحلال السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي الذي يفضي الى تحقيق تطلعات الشعب اليمني..مشيراً الى تداعيات انقلاب المليشيات الحوثية المسلحة المدعومة من ايران على مجمل تلك الاوضاع والذي تسبب في حدوث اسواء ازمة انسانية في العالم ، بالاضافة الى القيود والعراقيل التي تفرضها تلك المليشيات على انشطة وكالات ومنظمات الامم المتحدة العاملة في مناطق سيطرتها وما يتعرض له موظفي تلك المنظمات من تهديد.

واكد السعدي، على اهمية التنسيق الكامل مع الحكومة اليمنية لاستيعاب الاحتياجات والبرامج والمشاريع التي يعمل الصندوق على تنفيذها في مختلف محافظات الجمهورية..مشدداً على اهمية تقديم الدعم للفئات الاكثر ضعفاً في المجتمع كالنساء والفتيات وكذلك مخيمات النازحين الهاربين من الاعمال الارهابية والوحشية للمليشيات الحوثية.

من جانبها عبرت المدير التنفيذي لصندوق الامم المتحدة للسكان، عن امتنانها للدعم والتعاون الذي يلقاه الصندوق من قبل الوفد الدائم لليمن في نيويورك..مشيرة الى انها ستقوم بزيارة الى اليمن خلال الفترة من 20 وحتى 22 مارس الجاري لتلمس الاوضاع الانسانية الصعبة على ارض الواقع وانها تتطلع للقاء المسؤولين في حكومة الكفاءات السياسية في عدن وتعزيز التعاون المشترك في مجالات حماية النساء و تنفيذ آلية الاستجابة السريعة وتقديم خدمات الصحة الانجابية.

ولفتت ، الى ان الصندوق يتطلب حشد المزيد من الدعم من الدول المانحة لتمويل الاحتياجات الانسانية في اليمن.