شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفير اليمن يلتقي نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الإتحادي الروسي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

التقى سفير اليمن لدى روسيا الإتحادية الدكتور احمد سالم الوحيشي، اليوم، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الاتحادي فاريت محمتشين .



وفي اللقاء، استعرض السفير الوحيشي أخر المستجدات والتطورات في الساحة اليمنية والإنتهاكات التي تستمر ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإرتكابها بحق المدنيين والمخاطر البيئية لخزان صافر النفطي العائم في ميناء راس عيسى بالحديدة في ظل تعنت الميليشيات الإنقلابية ورفضها السماح لفريق الخبراء الأممي بفحصه وإجراء الصيانة اللازمة له..مؤكداً على أهمية تطوير اللعلاقات البرلمانية بين المجلسين والبلدين الصديقين .

بدوره اشار المسؤول الروسي الى جهود مجموعة الرؤية الإستراتيجية (روسيا - العالم الإسلامي) التي يشغل فيها منصب نائب الرئيس في تعزيز علاقة روسيا.