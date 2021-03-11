السلال يبحث مع نائب رئيس مجلس العموم الكندي العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى اوتاوا عميد مجلس السفراء العرب في كندا جمال عبد الله السلال، اليوم، مع نائب رئيس مجلس العموم الكندي بروس ستانتون، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.



و اطلع السفير السلال ، المسؤول الكندي ، على تطورات مستجدات الاوضاع في اليمن بما في ذلك التصعيد العسكري الأخير للمليشيات الحوثية في محافظات مأرب والجوف وتعز والتي لا تخدم مساعي التوصل لحل سياسي..معبراً عن شكر الجمهورية اليمنية للدعم الكندي المستمر لليمن، والذي كان اخره المساهمة التي قدمتها كندا لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2021، خلال المؤتمر الافتراضي رفيع المستوى للتعهدات لدعم الاحتياجات الانسانية والذي عقد برعاية الأمم المتحدة والسويد وسويسرا.

من جانبه اعرب المسؤول الكندي عن اسفه لهذا التصعيد..مؤكداً دعم بلاده للحكومة الشرعية في اليمن ولجهود الامم المتحدة والمبعوث الخاص للتوصل إلى سلام ينهي معاناة الشعب اليمني.