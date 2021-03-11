‏الارياني يحذر من ضغوط حوثية على الناجين من محرقة المهاجرين الأفارقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، من عمليات تهديد وضغوط تمارسها مليشيا الحوثي الارهابية للناجين من مجزرة مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة وأسر المئات من الضحايا الذين قضوا في جريمة الابادة الجماعية .



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان ضغوط المليشيا الحوثية تهدف لاجبار الناجين وأسر الضحايا على حجب الحقيقية تحسباً لتحقيق دولي في الجريمة‏ التي أثارت الرأي العام اليمني والدولي.

وأشار الارياني، إلى ان شهادات ناجين عن تفاصيل الجريمة أكدت ان مليشيا الحوثي شنت حملات اعتقال للمهاجرين الأفارقة بحجة الاقامة غير الشرعية، وزجت بهم في سجون مصلحة الهجرة والجوازات، وخيرتهم بين القتال في صفوفها أو دفع مبالغ مالية.

وقال وزير الاعلام" أن المحتجزين احتجوا على ظروف اعتقالهم ونظموا إضرابا عن الطعام، ما دفع بعناصر المليشيا الحوثية لاقتحام السجن وإلقاء قنابل يدوية وحارقة‏ عليهم مما أدى لاندلاع حريق وسقوط المئات من القتلى والمصابين".

ودعا الارياني المنظمات الدولية المعنية ومنظمة الهجرة الدولية لسرعة اجلاء الناجين من المجزرة البشعة التي ما زالت حقائقها تتكشف الى مناطق آمنه، وأخذ افاداتهم عن ملابسات الحادثة، وكشف الحقائق للعالم، وملاحقة ومحاسبة الجناة باعتبارها جرائم ابادة جماعية وجرائم مرتكبة ضد الانسانية.