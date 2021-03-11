محافظ تعز يعلن التعبئة العامة لدعم وإسناد الجيش الوطني لاستكمال تحرير المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

أعلن محافظ محافظة تعز رئيس اللجنة الأمنية نبيل شمسان، اليوم الخميس، التعبئة العامة لدعم وإسناد الجيش الوطني حتى فك الحصار المفروض على المدينة و استكمال معركة تحرير المحافظة بشكل كامل من المليشيات الحوثية المدعومة ايرانيا.



وقال المحافظ نبيل شمسان في كلمته التي القاها في اللقاء الموسع والاستثنائي بحضور قيادات السلطة المحلية و الجيش الوطني والاجهزة الامنية والمكونات الشعبية و الحزبية والمشائخ والاعيان والشخصيات الاجتماعية والمنظمات والنقابات وممثلين عن جميع المديريات المحررة وغير المحررة بالمحافظة" أن إعلان التعبئة العامة ابتداء من الساعة الثامنة من يوم غد الجمعة تتمثل بالانتقال بالمحافظة بما في ذلك الجيش الوطني والاجهزة الامنية والاقتصاد والسياسة والإعلام الى حالة الحرب وحشد كل الامكانيات البشرية والمادية لتقديم كافة أوجه الدعم والاسناد لمعركة التحرير الفاصلة".

وأضاف المحافظ شمسان" أن عملية الدعم والاسناد ستكون على مستوى التكوينات والاطر الرسمية ولجان على مستوى المديريات المحررة وغير المحررة وتوحيد الخطاب الاعلامي والسياسي والديني ونبذ الخلافات والتباينات والاصطفاف خلف الجيش الوطني لتحقيق التحرير"..مشيراً الى أن هناك إجراءات اتخذتها السلطة المحلية منها تشكيل لجنة مالية ستقوم بعكس الايرادات والفورات التي حددتها لجنة الموازنة والتبرعات وفق قواعد مالية ورقابية وضوابط شفافة لدعم الجيش الوطني.

وأكد المحافظ، أن الاجهزة الامنية لديها خطة كاملة لضبط الامن في المناطق المحررة والتي سيتم تحريرها وبسط سلطة الدولة ومعالجة كافة القضايا والاختلالات والظواهر المخلة في دعم وإسناد المعركة..مشيداً باهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي ونائبه الفريق الركن على محسن صالح ورئيس الحكومة..داعياً جميع أبناء اقليم الجند في الداخل والخارج والاحزاب والقيادة السياسية ورئيس وأعضاء مجلس النواب والشورى لدعم وإسناد الجيش الوطني.

ودعا المحافظ شمسان المنخرطين في صفوف المليشيات الحوثية من أبناء المحافظة للعودة الى جادة الصواب والانضمام الي صف الشرعية والوقوف بجانب إخوانهم في الجيش الوطني.

ولفت محافظ تعز، الى أن هناك اجراءات تتمثل بضبط وترشيد النفقات والغاء النفقات غير الضرورية وضبط تحصيل الايرادات المهدرة وتوجيهها لدعم وإسناد معركة التحرير وضبط الامن وتوفير خدمات الصحة للجرحى والمصابين من أبطال الجيش بالدرجة الاولى بعد مصادقة السلطة المحلية على خطة التحرير..مشيداً بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على مواقفهم الاخوية وماقدموه لمحافظة تعز من دعم وإسناد عسكري وإنساني.

وفي اللقاء الموسع تم إشهار ميثاق الشرف الوطني لدعم واسناد الجيش الوطني والتبرعات بمبالغ نقدية للحساب البنكي من قبل الحاضرين وإعلان فتح باب التبرعات لدعم وإسناد معركة التحرير الشامل.