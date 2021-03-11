البحسني يستقبل بعثتي ناديي وحدة تريم والتضامن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

استقبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بالمكلا، بعثتي ناديي وحدة تريم والتضامن، الحائزتين على المركزين الأول والرابع في البطولة التنشيطية لألعاب القوى التي أقيمت مؤخرا بالعاصمة المؤقتة عدن.



وأشاد المحافظ بالمنجز الكبير الذي حققه لاعبو نادي وحدة تريم بإحراز كأس البطولة والمركز الأول بحصدهم 13 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية، وكذا المشاركة الفاعلة للاعبي نادي التضامن واحرازهم للمركز الرابع وحصدهم ل 7 ميداليات فضية وبرونزية، مؤكدا الفخر بإنجازات شباب ورياضي حضرموت التي تتواصل في مختلف مجالات الرياضة والإبداع.

وقال المحافظ إن دعم واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة سيتواصل ليواكب هذه الانجازات الرياضية على مستوى الوطن، داعيا القيادات الرياضية وإدارات الاندية الى مزيد من الاهتمام بمختلف الألعاب الرياضية ومنها العاب القوى انطلاقا من التاريخ الطويل لحضرموت في هذا المجال.

وهنأ المحافظ البحسني اللاعبين وإدارتي الناديين بهذا المنجز، موجها بدعم بعثة نادي وحدة تريم بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال، ونادي التضامن بمليون ريال، كما كرم المحافظ أعضاء لجنة التحكيم من أبناء المحافظة المشاركين في البطولة.

وأحرز نادي وحدة تريم في هذا البطولة 5 ميداليات ذهبية، و 6 فضية ، و 2 برونزية، فيما أحرز نادي التضامن 4 ميداليات فضية و3 برونزية.

حضر التكريم، وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ، ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت حسن مسجدي، وإدارتا وقيادة بعثتي الناديين لألعاب القوى.