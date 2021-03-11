البحسني يصدر قراراً بتشكيل وتسمية ومهام لجنة دراسة ووضع المعالجات العاجلة بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم القرار رقم ( 60 ) لسنة2021م، بشأن تشكيل لجنة لدراسة ووضع معالجات عاجلة لتأثير ارتفاع تعرفة النقل على الطلاب المنقولين الى الجامعات والمدارس، بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والذي أدى إلى ارتفاع تعرفة النقل على الطلاب، قضى بما يلي:



مادة (1) : تشكل لجنة لوضع معالجات عاجلة لتأثير ارتفاع تعرفة النقل على الطلاب المنقولين من الأخوة التالية أسماؤهم :

1- المستشار القانوني لمحافظ محافظة حضرموت -رئيساً

2- مساعد نائب رئيس جامعة حضرموت لشؤون الطلاب - عضواً

3- مدير عام مكتب وزارة النقل بالساحل-عضواً

4- رئيس غرفة صناعة وتجارة حضرموت - عضواً

5- نائب مدير عام مكتب وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالساحل - عضواً

6- نائب مدير عام مكتب وزارة التربية والتعليم بالساحل - عضواً

7- رئيس اتحاد طلاب جامعة حضرموت - عضواً

8- الشيخ/محمد عوض البسيري - عضواً

مادة (2) : تقوم اللجنة بالمهام الآتية :

- دراسة تأثير الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية على أجور النقل البري ومدى تأثر الطلبة المنقولين من المديريات.

- تحديد فارق تعرفة النقل الطارئة ومدى تدخلات السلطة المحلية في ذلك لتحديد مقدار المساعدة.

- وضع حلول ومعالجات عاجلة وتحديد آليات عمل تنفيذها.

- التواصل مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتنسيق جهودها مع السلطة المحلية في تقديم الدعم والمساعدة.

مادة (3) : تباشر اللجنة مهامها من تاريخه وترفع إلينا تقريرها خلال أسبوع من تاريخه.

مادة (4) : تستعين اللجنة بمن تراه مناسباً لإنجاح عملها.