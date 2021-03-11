عبدون يفتتح مشروع  إعادة تأهيل مدرسة ابي ذر الغفاري التاريخية بمنطقة يون بمديرية حجر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

افتتح وكيل أول وزارة التربية والتعليم مدير مكتب تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون مشروع أعاد تأهيل مدرسة أبي ذر الغفاري التاريخية بمنطقة (يون) احدى المناطق النائية بمديرية حجر بمعية المدير العام للمديرية المحامي أنور الشاذلي ومدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ مهدي احمد بارحيبة بحضور من الإدارة التربوية والمعلمين والشخصيات الاجتماعية والأعيان .



وعقب قص الشريط قام الموكيل عبدون بمعية مرافقيه بزيارات تفقدية لعدد من الصفوف الدراسية ، مستمعاُ من التلاميذ والتلميذات حول طبيعة سير الدراسة ومطلعاً على ماقطع من شوطا كبير في المقررات واستعداهم لخوض الاختبارات النهائية فرحتهم بما تحقق في مدرستهم من تحسين البيئة المدرسية وتوفير الأثاث المدرسية بقاعات الدرس .

وعقب الزيارة التقى الوكيل عبدون بالإدارة المدرسية بحضور المدير العام للمديرية ومدير إدارة التربية بالمديرية أشار في اللقاء إلى أن هذه الزيارة تأتي وفقا لخطة قيادة مكتب الوزارة بالمحافظة لافتتاح وتفقد سير العمل في عدة مشاريع والإطلاع عن كثب على سير الدراسة واستعدادات الإدارات المدرسية للعملية الاختبارية النهائية للعام الدراسي الحالي .

وأضاف إلى أن قيادة الوزارة بالمحافظة أعطت جل الرعاية والاهتمام المناطق والقرى النائية وحرصها على توفير كل مقومات استقرار العملية التربوية والتعليمية وتشجيع الفتاة والتلاميذ والتلميذات في الالتحاق بمقاعد الدرس ومواصلة تعليمهم اسوة بالمديريات المحافظة بفضل الرعاية الكريمة التي يوليها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني