درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

توقّع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، اختلافًا في درجات الحرارة المتوقعة على العاصمة عدن وعددٍ من محافظات الجنوب واليمن.

