تدشين كتاب يوثق المعتقدات والأساطير اليمنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 11 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى امس في إذاعة صنعاء - البرنامج العام، تدشين كتاب "المخيلة اليمنية نظرة في المعتقدات والأساطير" تأليف الزميل صادق الشويع .



وأحتوى الكتاب الذي يعد الأول من نوعه على مجموعة من الفصول التي توثق لكثير من المعتقدات والأساطير اليمنية في مختلف محافظات الجمهورية اليمن سواء في الزواج والتقاليد الاجتماعية او النجوم والكواكب او المرض والصحة او التطير او الإيمان بالاخيار والاشرار او الموت والحياة او معتقدات الجن.

وفي التدشين، أكد رئيس قطاع الإذاعة صلاح القادري على أهمية مثل هذه الإصدارات الثقافية في زمن الحرب وضرورة تشجيعها واستمرارها للتأكيد على أن العقل اليمني لا توقفه الظروف والأزمات.