شكرا لبحثكم عن خبر محور تعز يعلن بدء صرف راتب شهر أكتوبر للمقيدين بكشف الحالاتر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلنت قيادة محور تعز الاربعاء عن بدء صرف راتب شهر لمنتسبيها المقيدين على كشف الحالات عبر مصرف القطيبي وفروعه ابتداء من يوم الخميس الموافق 11مارس. وافاد مندوب قيادة المحور العقيد فؤاد شمسان عن بدء صرف راتب اكتوبر2020 للمقيدين على كشف الحالات والذي يشمل الشهداء والجرحى والأسرى وكبار السن. وأكد العقيد شمسان أن عملية الصرف تشمل أيضا الشهداء والوفيات الذين كانوا ضمن القوة العاملة على قيادة المحور وتم اضافتهم وتثبيتهم رسميا على كشف الحالات. #قيادة_محور_تعز

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