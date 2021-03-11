شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عن انشقاق عبدالعزيز بن حبتور وهروبه من صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قالت مصادر مطلعة، إن عبدالعزيز بن حبتور، رئيس حكومة “الإنقاذ” الحوثية، انشق عن مليشيا الحوثي .

وأضافت، أن بن حبتور غادر العاصمة اليمنية صنعاء، بشكل مفاجئ خلال اليومين الماضين، واتجه إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

وأكدت المصادر، إختفاء رئيس حكومة الحوثي “بن حبتور” من صنعاء، مشيرا إلى أن المليشيات اعلنت حالة الاستنفار والطوارئ في العاصمة للبحث عن بن حبتور ولم تكشف عن مصيره حتى الآن.

يأتي ذلك بعد يومين من إنشقاق وزير التعليم الفني والتدريب المهني في حكومة الإنقاذ الحوثية، غازي أحمد علي، عن المليشيات ولجوءه إلى الإمارات بعد أن غادر صنعاء إلى الخارج بهدف العلاج.