شكرا لبحثكم عن خبر القوات المشتركة تحرر منطقة الحناية في كدحة المعافر غرب تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

المركز الإعلامي لألوية العمالقة

تقدّمت القوات المشتركة اليوم في مديرية المعافر غرب تعز وتمكنت من تحرير منطقة الحناية بعد معارك عنيفة مع مليشيات الحوثي التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وقالت مصادر ميدانية أن قوات اللواء 21 مشاة نفّذت عملية هجومية على مواقع لمليشيات الحوثي وتمكنت من تحرير منطقة الحناية في الكدحة بمديرية المعافر غرب محافظة تعز.

وأضافت المصادر أن أبطال اللواء 21 مشاة خاضوا اشتباكات عنيفة مع مليشيات الحوثي كبدوها خلالها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

هذا وتواصل القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي تلقي مليشيات الحوثي الإرهابية دروساً قاسية بمناطق غرب تعز.