شكرا لبحثكم عن خبر 14 مارس .. عدن تستضيف البطولة الشطرنجية لمنتخبات المحافظات المحررة .. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / علاء عياش :

تنطلق يوم الأحد القادم بمدينة عدن منافسات البطولة الشطرنجية لمنتخبات المحافظات المحررة ، والتي ينظمها الاتحاد العام للشطرنج ، برعاية الاخوين الاستاذ نائف البكري والاستاذ أحمد حامد لملس محافظ محافظة عدن , بدعم وتمويل من صندوق رعاية النشء والشباب ، ويستضيف منافستها فندق تاج الوفاء بمديرية خورمكسر محافظة عدن وتجري في الفترة بين 14 _ 20 مارس الحالي .

وتقام البطولة التي تأتي ضمن خطط وبرامج الاتحاد العام للشطرنج بنظام ( روبن ) الكل مع الكل ، في الفئات العمرية تحت سن ( 12 _ 16 _ 20 ) بالإضافة إلى فئة الكبار ، بمشاركة منتخبات المحافظات المحررة عدن ولحج وابين وشبوة وحضرموت الساحل والوادي والمهرة والضالع وتعز ومأرب .

هذا وطالب الاتحاد العام للشطرنج واللجنة المنظمة للبطولة في رسالة تعميم للمحافظات المشاركة في البطولة بسرعة إرسال اسماء اللاعبين والوثائق المطلوبة ( شهادة الميلاد وشهادة آخر سنة دراسية ) ، لاستكمال بقية إجراءات المشاركة ، في فترة اقصاها يومان من إرسال التعميم .

واوضح الاستاذ عبدالله بامعلم رئيس لجنة الحكام بالاتحاد في تصريح قصير : أن اقامة منافسات البطولة تأتي في إطار مساعي جادة من الاتحاد العام للشطرنج للنهوض والارتقاء بمستوى اللعبة واعادتها متميزة كما كانت في السابق .. مشيرا إلى أنه تم اقرار نظام البطولة والتي ستقام بنظام روبن ( الكل مع الكل ) على أن يتكون كل منتخب من اربعة لاعبين لاعب في فئة الكبار ولاعب من كل فئة تحت سن ( 12 _ 16 _ 20 ) .

ولفت بامعلم إلى أن الهدف من تنظيم البطولة هو انعاش اللعبة وتنشيط الفعاليات والمحافظة على جاهزية اللاعبين ورفع قدراتهم وامكانياتهم الفنية والذهنية .. مختتما بتقديم الشكر والامتنان لقيادة وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالوزير الاستاذ نائف البكري على دعمهم وجهودهم الكبيرة الاهتمام في ديمومة تنظيم البطولات الرياضية بمختلف الألعاب والرياضات الفردية والجماعية .